Склад обанкротившегося «Смайла» продают за 650 млн рублей

Склад за 650 млн

В Казани выставили на продажу региональный складской комплекс. Как стало известно «Реальному времени», объект оценили в 650 млн рублей.

Действующий логистический комплекс класса «А» общей площадью 29,4 тыс. кв. м (два склада по 15,7 и 13,3 тыс. кв. м) находится на Мамадышском тракте. Площадь земельных участков составляет 21,8 гектара. К комплексу «прилагается» автостоянка с погрузочно-разгрузочной площадкой площадью 13,1 тыс. кв. м. По заверениям продавца, комплекс достроен и даже на 100% загружен — есть несколько якорных арендаторов.



О том, что на Мамадышском тракте планируется построить складской комплекс, стало известно в апреле 2015 года. Девелопером была компания «Смайл», которая в свое время перерегистрировалась из Татарстана в Марий Эл. Изначально сообщалось, что он строится для обслуживания французской сети магазинов «Декатлон», входящей в группу «Ашан», но подтвердить эту информацию агентство DiGroup, продающее комплекс, не смогло.

В июле 2019 года арбитраж Марий Эл признал «Смайл» банкротом и ввел процедуру конкурсного производства. Фото domaks12.ru

Банкротство «Смайла»

Летом 2018 года положение «Смайла» резко ухудшилось — на его банкротство подал марийский филиал Ак Барс Банка из-за долга в 205 млн рублей. В июле 2019 года арбитраж Марий Эл признал «Смайл» банкротом и ввел процедуру конкурсного производства, которую к сегодняшнему дню продлили до июля 2020 года.

Кроме Ак Барс Банка, требования к компании предъявили «Оптово-распределительный центр «Зеленодольск» (141 млн рублей), консалтинговая компания «Критериум» (170,8 млн рублей), АО «Национальная страховая компания Татарстан» (31,9 тыс.) и несколько других кредиторов.



В DiGroup пояснили «Реальному времени», что комплекс продают как раз из-за процедуры банкротства «Смайла». Его выставил конкурсный управляющий. Сначала комплекс пытались реализовать на торгах, но те не состоялись, так как заявился только один участник, не подходящий по критериям. Теперь управляющий пытается продать объект через крупный сайт объявлений.

Дарья Пинегина