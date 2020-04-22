Среди новых заболевших из Татарстана есть 12 детей

В оперштабе по борьбе с коронавирусом рассказали подробнее о новых случаях заболевания. Среди заболевших насчитывается 12 детей.

Возрастные группы заболевших:

до 18 лет — 12,

от 18 до 30 — 8,

от 30 до 50 — 23,

от 50 до 60 — 13,

от 60 до 70 — 7,

от 70 до 80 — 1,

от 80 до 90 — 4.

28 инфицированных госпитализированы в больницу. 47 проходят лечение на дому с легкой или бессимптомной формой течения болезни. Из общего числа только восемь случаев являются завозными, 67 имели близкий контакт с больными.

Основная часть заболевших находится в Казани (35 человек). Также заболевшие есть в Лаишевском (1 человек), Нижнекамском (7 человек), Пестречинском (6 человек), Аксубаевском (2 человека) районах. По одному заболевшему прибавилось в Агрызском, Арском, Бавлинском, Буинском, Высокогорском, Дрожжановском и Тетюшском районах РТ.

Под наблюдением остаются 319 человек.



Напомним, сегодня в Татарстане выявлено 75 новых случаев коронавируса.

