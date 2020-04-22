В Татарстане 75 новых случаев коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане за сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло на 75 человек. Общее число случаев COVID-19 в республике выросло до 355.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, число выздоровевших в РТ достигло 33 человек.

Среди заболевших 67 человек заразились уже в Татарстане, рассказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.