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В Татарстане 75 новых случаев коронавируса

10:38, 22.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане 75 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане за сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло на 75 человек. Общее число случаев COVID-19 в республике выросло до 355.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, число выздоровевших в РТ достигло 33 человек.

Среди заболевших 67 человек заразились уже в Татарстане, рассказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

ОбществоМедицина Татарстан
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