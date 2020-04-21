ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России пока находится в стадии роста, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.
«Если мы смотрим темпы роста, он снижается, но медленно», — сказала она в эфире «Эхо Москвы».
Вуйнович объяснила, что многое зависит от принятых мер. Также представитель ВОЗ отметила, что действия российских властей соответствуют мировым рекомендациям.
Ранее сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн.
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