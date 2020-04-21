Аналитики обновили прогноз по пику заболеваемости в Татарстане

Эксперты компании InnoSTage выпустили новый прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в Татарстане. Теперь аналитики прогнозируют его на 28 мая.

На этот момент при отсутствии самоизоляции в Татарстане будет насчитываться около 25 тысяч заразившихся. Если карантинные меры не дадут нужного результата, то эта цифра будет вдвое меньше — 12,3 тысячи случаев заражения. При наилучшем сценарии эксперты прогнозируют меньше 7 тысяч заболевших коронавирусом в республике.

Ранее аналитики сообщали, что без самоизоляции в Татарстане на пике от пандемии будут умирать по 200 человек в сутки, а общее число заразившихся достигнет 360 тысяч человек.