Цена нефти WTI с поставкой в июне упала ниже $11 за баррель

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в июне опустилась ниже $11 за баррель. Это уровень 1998 года.

Так, на 19:59 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 40,68%, до $12,12 за баррель, а стоимость майских фьючерсов на нефть WTI на NYMEX выросла на 111,96%, до $4,5 за баррель.

Кроме того, цена июньских фьючерсов на североморскую нефть Brent опустилась на 24,4% и составила $19,33 за баррель. В ходе торгов Brent опускалась до отметки в $18,13 за баррель, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось,что вчера нефтяные цены резко обрушились. На Нью-Йоркской фондовой бирже торги фьючерсами нефти марки WTI закрылись на отметке -38,45 доллара за баррель. Российская Urals падала до -3 долларов.

