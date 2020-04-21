Спецпредставитель президента РФ по культуре назвал исторически достоверным сериал «Зулейха открывает глаза»

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что сериал «Зулейха открывает глаза» не очерняет историю страны, а наоборот, даже в более мягкой форме, рассказывает о периоде раскулачивания.

«На «Зулейху…» все накинулись, и меня это привело в некоторое недоумение. В этом сериале, в котором собралась команда замечательных артистов, нет ничего такого, чего мы со школьной скамьи не читали. История раскулачивания не показана там, на самом деле, в ее жесточайших реалиях. Они были куда более страшными, чем показано в сериале, потому что сериал делали люди, которые понимают, что это очень острая тема», — сказал Швыдкой в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Также он призвал всех критикующих историческую недостоверность фильма ознакомиться с материалами XV съезда ВКП(б). «Конечно, хочется, чтобы история России не имела ни сучка ни задоринки, но в истории так не бывает. Патриотизм не может быть невежественным», — подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

Ранее актер сериала «Зулейха открывает глаза» ответил на нападки критиков. Лавину негатива исполнитель роли Ивана Игнатова, актер Евгений Морозов, назвал атавизмом советского мышления, который не имеет возраста.

