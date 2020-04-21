Актер сериала «Зулейха открывает глаза» ответил на критику коммунистов и недовольных Хаматовой

Актер сериала «Зулейха открывает глаза» ответил на нападки критиков. Лавину негатива исполнитель роли Ивана Игнатова, актер Евгений Морозов, назвал атавизмом советского мышления, который не имеет возраста.

— Психологи знают принцип дисфункциональных семей: «не говори, не чувствуй, не действуй, нельзя выносить сор из избы, нужно думать, что скажут соседи…» Я был поражен, поняв, сколько современных людей живут по этим «заветам»! — прокомментировал он.

Также актерский состав заступился за исполнительницу главной роли Чулпан Хаматову.

«У каждого из нас свой размер сердца. У кого-то оно очень маленькое. И когда такие люди видят Чулпан, то, конечно же, она их бесит, потому что она — это непостижимый космос! Это сложно понять, как она умудряется так играть и так выглядеть! Быть такой нежной и такой неприступной одновременно, еще и фондом заниматься и спасать тысячи детских жизней. Глядя на нее, некоторые чувствуют, что их жизнь идет мимо. Я не хочу воевать, потому что понимаю, как больно этим людям, которые нас критикуют», — цитирует актера teleprogramma.pro.

