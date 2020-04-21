Курс евро превысил 84 рубля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 2,5% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 84,01 рубля по состоянию на 18.41 мск.

На 18.55 мск курс евро торговался на отметке 84,11 рубля (+2,6%), а курс доллара — на 77,45 рубля (+2,5%).

Отмечается, что рубль слабеет на фоне снижения нефтяных котировок. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE снизилась на 25,7% — до $19 за баррель, а нефть сорта WT почти на 39% — до $12,47 за баррель.

В последний раз курс евро превысил отметку в 84 рубля в начале апреля, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сегодня при открытии торгов на Мосбирже курс американской валюты стартовал почти от 76 рублей за доллар. К 12.30 стоимость доллара достигла 77,05 рубля, но потом опустилась до отметки в 76,7 рубля.



Напомним, что накануне нефтяные цены резко обрушились. На Нью-Йоркской фондовой бирже торги фьючерсами нефти марки WTI закрылись на отметке -38,45 доллара за баррель. Российская Urals падала до -3 долларов.

