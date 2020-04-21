Курс доллара поднимался выше 77 рублей, евро — выше 83,5

Сегодня при открытии торгов на Мосбирже курс американской валюты стартовал почти от 76 рублей за доллар. К 12.30 стоимость доллара достигла 77,05 рубля, но потом опустилась до отметки в 76,7 рубля.

Курс евро на старте торгов составлял 82,3 рубля и вырос до 83,5 рубля к 12.30. Теперь стоимость европейской валюты также снизилась до 83 рублей и 9 копеек.

Напомним, что накануне нефтяные цены резко обрушились. На Нью-Йоркской фондовой бирже торги фьючерсами нефти марки WTI закрылись на отметке -38,45 доллара за баррель. Российская Urals падала до -3 долларов.