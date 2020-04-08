Регионам РФ поручили обеспечить очное проведение ОГЭ по двум предметам и разрешили закончить учебный год раньше

Российские регионы должны обеспечить очное проведение ОГЭ по двум предметам, следует из рекомендации Минпросвещения.

Помимо этого, субъектам РФ следует обеспечить полноценную реализацию образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов для старшеклассников (10—11 классов), сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в школах может завершиться учебный год для 1—8 классов по результатам пройденных четвертей, с учетом результатов ВПР. Также регионы в праве перенести часть программы на следующий учебный год.

Ранее сообщалось, что сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году начнется 8 июня и завершится 11 июля.

