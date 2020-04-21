Гузель Яхина: «Критика романа в Татарстане меня закалила»

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина заявила, что основывалась на исторических трудах и мемуарах репрессированных при написании книги, а значит, основывалась на правде жизни. Поэтому спорить с коммунистами она не намерена.

«Все цифры, они взяты не из воздуха, они взяты из научных трудов», — сказала писательница в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Яхина уточнила, что опиралась на труды главного научного сотрудника института истории РАН Виктора Земского.

Также она указала, что для написания «Зулейхи» использовала не только воспоминания своей бабушки, но и мемуары других репрессированных.

Гузель Яхина вновь призналась, что была готова к критике, поскольку уже сталкивалась с претензиями представителей татарской общественности после выхода книги.

«Когда книга вышла в России, она была принята достаточно тепло, а вот в Татарстане было очень много критики. И критика в Татарстане меня закалила», — призналась автор романа.

Она добавила, что татарстанская критика строилась вокруг националистической идеи и была низкого качества. Писательница уточнила: одним из аргументов ее противников было то, что роман не могла написать женщина из-за недостаточных интеллектуальных способностей.

Напомним, что на прошлой неделе на канале «Россия 1» начался показ сериала «Зулейха открывает глаза». Фильм столкнулся с масштабной критикой. Его высмеивали историки, сторонники левой идеологии и представители татарской интеллигенции.