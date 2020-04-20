В Казани ограничили движение транспорта по ул. Дементьева

В Казани временно ограничили движение по автомобильной дороге и тротуару на ул. Дементьева. Это связано с проведением работ на сетях водопровода и хозяйственно-бытовой канализации.



Так, до 12 мая движение ограничено по местному проезду между домами №1 к. 2 и 2б, а также по тротуару возле дома №2б по ул. Дементьева.

С 13 до 31 мая планируется ограничить движение транспорта на проезжей части дороги возле здания №1а к. 1 по ул. Дементьева, сообщает пресс-служба мэрии Казани.