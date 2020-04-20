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Исполком Спасского района подал иск к Госжилфонду Татарстана на 6 млн рублей

10:10, 20.04.2020
Исполком Спасского района подал иск к Госжилфонду Татарстана на 6 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Исполнительный комитет Спасского муниципального района РТ подал иск к Государственному жилищному фонду при президенте республики.

Арбитражный суд Татарстана принял исковое заявление 17 апреля. Сумма иска составляет 6,3 млн рублей, следует из картотеки суда.

Ранее сообщалось, что Госжилфонд при президенте РТ предоставит кредитные каникулы соципотечникам, которые потеряли деньги из-за вынужденного карантина по коронавирусу или неоплаченного отпуска.

НедвижимостьОбществоВластьИнфраструктураБизнес Татарстан
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