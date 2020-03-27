Госжилфонд Татарстана предоставит кредитные каникулы

Государственный жилищный фонд при президенте РТ предоставит кредитные каникулы соципотечникам, которые потеряли деньги из-за вынужденного карантина по коронавирусу или неоплаченного отпуска.

На сайте говорится, что для отсрочки платежа на месяц пострадавшему нужно написать заявление. Данный платеж будет распределен равными долями на 12 месяцев.

Также Госжилфонд сообщил об ограничении личного приема граждан и рекомендует обращаться письменно.

Ранее сообщалось, что Госжилфонд значительно расширит условия участия в программе соципотеки молодых семей вне зависимости от того бюджетники они или работники предприятий. Подробнее — в материале «Реального времени».

