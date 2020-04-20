Эксперты опровергли теорию связи пандемии с нефтяным взрывом

Эксперты опровергли теорию заговора о том, что взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе у побережья США напрямую связан с бушующей сейчас пандемией коронавируса.

Так, взрыв, произошедший ровно 10 лет назад, стал крупнейшей техногенной катастрофой в сфере нефтедобычи. Для устранения экологических последствий этого ЧП в воды мирового океана была запущена синтетическая бактерия «Синтия», которая и повлияла на появление нового вируса, считает вице-президент Академии геополитических проблем, международный эксперт по экологической и продовольственной безопасности, доктор биологических наук Ирина Ермакова.

«Наша версия состоит в том, что заболевания и гибель людей, а также возникновение нового опасного вируса с рекомбинантной РНК могли быть связаны с попаданием на рынок в Ухане рыбы и других животных, зараженных «Синтией», — считает она.

Опрошенные «Реальным временем» эксперты заявили, что Ермакова является псевдоученым и в 2016 году на форуме «Ученые против мифов» она была торжественно избрана почетным академиком ВРАЛ (антипремия «За выдающийся вклад в развитие и распространение лженауки и псевдонауки», — прим. ред.).



Что касается теории, то, по словам заведующей кафедрой микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ольги Ильинской, абсолютно все вирусы возникли раньше человека. С течением времени они мутируют, становятся более агрессивными, чтобы поселиться в другом организме.



Подробнее о новой теории заговора и о том, как скоро у человечества появится коллективный иммунитет к коронавирусу, — в материале интернет-газеты.