Исследование: как легко в аптеках Казани купить маску и антисептик

Несмотря на увеличение производства масок и антисептиков в России и в Татарстане, найти их в обычных аптеках обычному покупателю все равно не просто. «Реальное время» выяснило, какие аптечные сети держат запас масок и где можно увидеть хорошие цены на санитайзеры.

Поиски средств защиты корреспонденты интернет-газеты начали с крупных аптечных сетей.

Стоит отметить, что во всех семи районах Казани можно найти «хоть какие-нибудь» антибактериальные средства и «что-то, похожее на маски», но не всегда это удастся сделать в пределах разрешенных в режиме самоизоляции 100 м от дома и по не слишком высокой цене.

Выяснилось, чтобы купить маску, нужно найти аптеку с провизором. В одной из точек сети аптек «Планета здоровья» рассказали, что масок нет в продаже вообще, а антисептик не завозят уже три дня, уточнив также, что во всех аптеках сети аналогичная ситуация.

В «Бережной аптеке» масок не бывает, но рекомендуют заняться рукоделием: за 150 рублей здесь продадут рулон нетканых салфеток, из которых можно в прямом смысле слова вырезать себе 50 одноразовых масок размерами 12 на 33 сантиметра. Из антисептиков в продаже оказываются только очень дорогие варианты — от 300 рублей за жидкость в емкостях 150 мл.



В некоторых аптеках сети «Сакура» корреспонденту предложили купить марлевую маску, произведенную местными умельцами за 45 рублей. Одноразовую маску удалось все же найти в аптеках одной российской сети — «Фармленд». Здесь она стоит 35 рублей за штуку или 175 рублей за упаковку из пяти масок.

Подробнее о наличии масок и санитайзеров в аптеках и магазинах города — в нашем материале.

