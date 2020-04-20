Президент Татарстана ознакомился с ходом посевной
Рустам Минниханов ознакомился с ходом посевных работ в Дрожжановском муниципальном районе. Он посетил зерноток предприятия «Цильна».
Президент Татарстана обсудил с аграриями Дрожжановского района ход посевной, работу используемой сельхозтехники, наличие минеральных удобрений. Один из механизаторов района сообщил Рустаму Минниханову, что в районе планируют собрать хороший урожай, передает пресс-служба президента РТ.
Ранее Минниханов призвал фермеров соблюдать дистанцию и санитарные меры.
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