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Президент Татарстана ознакомился с ходом посевной

01:25, 20.04.2020
Президент Татарстана ознакомился с ходом посевной
Фото: пресс-служба президента РТ

Рустам Минниханов ознакомился с ходом посевных работ в Дрожжановском муниципальном районе. Он посетил зерноток предприятия «Цильна».

Президент Татарстана обсудил с аграриями Дрожжановского района ход посевной, работу используемой сельхозтехники, наличие минеральных удобрений. Один из механизаторов района сообщил Рустаму Минниханову, что в районе планируют собрать хороший урожай, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Минниханов призвал фермеров соблюдать дистанцию и санитарные меры.

Общество Татарстан
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