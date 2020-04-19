Минниханов призвал фермеров соблюдать дистанцию и санитарные меры

Рустам Минниханов во время рабочей поездки в Буинский район РТ призвал сельхозпроизводителей соблюдать меры предосторожности в период пандемии. Он отметил, что сельхозпроизводители не могут оставить производство, но при этом им нужно контактировать с людьми. Поэтому меры предосторожности нужно соблюдать неукоснительно.

«Конечно, сегодня на селе пока не столь сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация. В Буинском районе зафиксирован один случай заболеваний новой коронавирусной инфекцией», — сказал он, призвав соблюдать дистанцию, использовать средства защиты, мыть руки.



Напомним, что число заболевших в РТ выросло сегодня до 191.

