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Стало известно, когда автомобили Aurus впервые сойдут с конвейера в Елабуге

20:03, 19.04.2020
Стало известно, когда автомобили Aurus впервые сойдут с конвейера в Елабуге
Фото: kremlin.ru

Первые пилотные автомобили Aurus будут произведены в ноябре 2020 года, рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Сейчас ведется подготовка к серийному производству модели, рассказал он в программе «Действующие лица».

Напомним, что первые клиенты получат свои автомобили Aurus в марте 2020 года. Серийное производство российского автомобиля Aurus начнется в первом квартале 2021 года на заводе Ford Sollers в Елабуге. Производство полного цикла будет включать в себя штамповочное производство, производство двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки.

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