Стало известно, когда автомобили Aurus впервые сойдут с конвейера в Елабуге

Первые пилотные автомобили Aurus будут произведены в ноябре 2020 года, рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Сейчас ведется подготовка к серийному производству модели, рассказал он в программе «Действующие лица».

Напомним, что первые клиенты получат свои автомобили Aurus в марте 2020 года. Серийное производство российского автомобиля Aurus начнется в первом квартале 2021 года на заводе Ford Sollers в Елабуге. Производство полного цикла будет включать в себя штамповочное производство, производство двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки.

