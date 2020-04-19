Мантуров рассказал, когда будут переданы первые собранные в Татарстане Aurus клиентам

Первые серийно произведенные на заводе Ford Sollers в Елабуге автомобили Aurus будут переданы клиентам в марте 2021 года, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Мы уже сейчас тестируем, готовим серийное производство, и с марта следующего года уже первые поставки серийно произведенных автомобилей мы будем отдавать нашим клиентам», — заявил он в эфире программы «Действующие лица» (цитата по ТАСС)

Ранее сообщалось, что серийное производство российского автомобиля Aurus начнется в первом квартале 2021 года на заводе Ford Sollers в Елабуге. Производство полного цикла будет включать в себя штамповочное производство, производство двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки.

