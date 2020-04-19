Новости происшествий

15:36 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

После отравления газом двух казанцев в доме началась проверка дымохода

15:26, 19.04.2020
После отравления газом двух казанцев в доме началась проверка дымохода
Фото: realnoevremya.ru

В доме, где ранее отравились газом мужчина и женщина, отключили газовый котел и проверят дымоходы.

Котел отключили после жалоб на нарушения в конструкции дымохода. После случившегося специалисты установили, что утечки газа не было, тяга в дымоходе и вентканале при открытых и закрытых окнах имеется.

Для установления причин произошедшего, специалисты Приволжскгаза проведут внеплановое техническое обслуживание всего оборудования в доме № 9а по Интернациональной, проверят тягу в вентканале и дымоходе и выяснят заключены ли договоры на техническое обслуживание импортных газовых котлов, которые установлены в доме, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что в Казани два человека пострадали, отравившись угарным газом.

ПроисшествияОбщество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров