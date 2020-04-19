После отравления газом двух казанцев в доме началась проверка дымохода

В доме, где ранее отравились газом мужчина и женщина, отключили газовый котел и проверят дымоходы.

Котел отключили после жалоб на нарушения в конструкции дымохода. После случившегося специалисты установили, что утечки газа не было, тяга в дымоходе и вентканале при открытых и закрытых окнах имеется.

Для установления причин произошедшего, специалисты Приволжскгаза проведут внеплановое техническое обслуживание всего оборудования в доме № 9а по Интернациональной, проверят тягу в вентканале и дымоходе и выяснят заключены ли договоры на техническое обслуживание импортных газовых котлов, которые установлены в доме, передает «Татар-информ».



Ранее сообщалось, что в Казани два человека пострадали, отравившись угарным газом.

