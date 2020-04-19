Два человека госпитализированы в больницу после отравления газом в Казани

Фото: «Реальное время»

В Казани два человека пострадали, отравившись угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Все произошло накануне вечером. В 18.24 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение об отравлении угарным газом двух человек в доме на улице Интернациональной.

В 7-ю горбольницу госпитализировали 68-летнюю женщину и 30-летнего мужчину.



Ранее в Казани двое детей попали в больницу с отравлением угарным газом.

