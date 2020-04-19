В Кремле предположили, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

Россия может выйти на плато на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Видите, вот эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет. Это говорит о том, что мы не вышли на плато. Соответственно, дождемся следующей недели. Мы все-таки сидим уже все на карантине три недели, получается», — рассказал он в передаче «Москва. Кремль. Путин» (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, в России зафиксировано 6060 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за последние сутки.

