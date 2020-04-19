Число новых инфицированных в России превысило шесть тысяч человек

В России зафиксировано 6060 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом говорят данные федерального штаба.

Новые случаи заболевания выявлены в 78 регионах РФ. Из 6060 случаев 43% не имели клинических проявлений болезни.

Таким образом, на сегодня зарегистрировано 42 853 случаев заболевания. За весь период от коронавируса скончался 361 человек, выздоровел 3291 пациент.