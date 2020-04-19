Шевченко: «В войне с «Ак Барсом» нет аргументов в пользу Зарипова»

Известный журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко поделился своим мнением о ходе переговоров капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова с казанским клубом.

По его словам, в ситуации с новым потолком зарплат у 39-летнего хоккеиста нет весомых аргументов для большой суммы в соглашении с казанцами.

«В этой небольшой войне нет аргументов в пользу Зарипова. Даже если ему предложат 20 миллионов рублей в год, то надо будет просто решить: хочешь играть в хоккей или нет. В конце концов, что-то можно вписать в бонусы, а мы ведь знаем, что финалисты конференций могут тратить сколько угодно на премии», — написал Шевченко.

При этом журналист подчеркивает, что, несмотря на большое влияние в раздевалке команды, Зарипов серьезно сдал за последние годы в плане выступлений на льду. Шевченко предлагает хоккеисту решить, хочет он продолжить игровую карьеру или нет. И в случае желания остаться в хоккее Зарипову придется поступиться в зарплате.

«Данис планировал закончить год назад, затем после сезона, но еще осенью передумал и решил продолжить карьеру. Ну не ради же денег все это, а если ради них, то тогда нужно быть готовым к ситуации. Если «Ак Барс» все-таки не подпишет контракт с ветераном, то руководство нельзя будет ни в чем упрекнуть», — считает Шевченко.

Действующий контракт Зарипова на 130 миллионов рублей за сезон заканчивается 30 апреля 2020 года. На данный момент «Ак Барс» ведет переговоры о продлении соглашения с капитаном, но сторона хоккеиста не согласна с суммой годового предложения.

В минувшем сезоне Зарипов сыграл за казанцев в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 27 (13+14) очков.