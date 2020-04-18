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Агент Даниса Зарипова рассказал о ходе переговоров с «Ак Барсом»

18:31, 18.04.2020
Агент Даниса Зарипова рассказал о ходе переговоров с «Ак Барсом»
Фото: ak-bars.ru

Хоккейный агент Юрий Николаев рассказал о ходе переговоров с казанским «Ак Барсом» о продлении контракта с нападающим Данисом Зариповым.

«Торгуемся. Альтернативные варианты продолжения карьеры пока не рассматриваются. Рано их рассматривать, будем это делать после 1 мая», — сообщил Николаев.

Действующий контракт Зарипова с «Ак Барсом» заканчивается 30 апреля 2020 года. В минувшем сезоне капитан казанской команды сыграл в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 27 (13+14) очков.

Напомним, ранее стало известно о желании «Ак Барса» провести летний предсезонный турнир среди всех победителей Кубка Гагарина.

СпортХоккей Татарстан
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