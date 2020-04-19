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Горьковская железная дорога за квартал 2020 года пополнила бюджет РТ на 316 млн рублей

08:56, 19.04.2020
Горьковская железная дорога за квартал 2020 года пополнила бюджет РТ на 316 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Горьковская железная дорога по итогам квартала 2020 года пополнила бюджет Татарстана на 316 млн рублей. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

Общий объем налоговых платежей в консолидированные бюджеты субъектов РФ, на территории которых расположена Горьковская железная дорога, в январе-марте 2020 года составил 3,3 млрд рублей. По сравнению с показателями прошлого года это на 16% меньше.

Общество Татарстан
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