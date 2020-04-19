Горьковская железная дорога за квартал 2020 года пополнила бюджет РТ на 316 млн рублей

Горьковская железная дорога по итогам квартала 2020 года пополнила бюджет Татарстана на 316 млн рублей. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

Общий объем налоговых платежей в консолидированные бюджеты субъектов РФ, на территории которых расположена Горьковская железная дорога, в январе-марте 2020 года составил 3,3 млрд рублей. По сравнению с показателями прошлого года это на 16% меньше.