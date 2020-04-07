Волейболист Спиридонов покинул уфимский «Урал»

Российский волейболист Алексей Спиридонов не будет выступать за уфимский «Урал» в следующем сезоне.

По словам агента Дмитрия Резванова, представляющего интересы спортсмена, на данный момент его клиент рассматривает варианты дальнейшего трудоустройства.

«Спиридонов покинул «Урал». Сейчас рассматриваем варианты», — сказал Резванов.

Напомним, Спиридонов выступает за уфимский клуб с 2019 года. В прошедшем сезоне «Урал» занял 12 место из 14 команд. По ходу сезона в команде сменился главный тренер.

Спиридонов считается одним из самых популярных волейболистов мира. Также в его активе победа в чемпионате Европы 2013 года и дважды в Мировой лиге в составе сборной России.

Зимой в «Реальном времени» вышло развернутое интервью с Алексеем Спиридоновым.