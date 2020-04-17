В Татарстане производят носки для космонавтов — видео

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Альметьевская чулочно-носочная фабрика «Алсу» производит носки для космонавтов. Роскосмос уже включил эти носки в экипировку, в следующем году предприятие рассчитывает заключить контракт и с НАСА, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Главной особенностью носков являются силиконовые подушки, покрывающие верхнюю часть стопы. Они защищают от ушибов и ссадин рабочую поверхность — в невесомости космонавты передвигаются цепляясь за поверхности.

Также в вязании таких носков используются более прочные виды переплетения нитей и проработаны рельефные участки, которые позволяют массировать стопы.