За нарушение самоизоляции 15 прибывших из-за рубежа татарстанцев получили штраф

За нарушение обязательной самоизоляции в Татарстане оштрафованы 15 человек, вернувшихся из-за рубежа. Об этом на пресс-конференции заявил начальник полиции Алексей Соколов.

По его словам, большинство самоизолированных ответственно подходят к ситуации и соблюдают правила.

«Однако по выявленным нарушениям режима самоизоляции в отношении людей, которые вернулись из-за границы, нами было составлено всего 15 административных протоколов», — цитирует замминистра ведомства «Татар-информ».

Ранее Соколов рассказал, что более 170 родителей получили штраф за несоблюдение детьми самоизоляции.