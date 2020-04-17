За нарушение самоизоляции 15 прибывших из-за рубежа татарстанцев получили штраф
За нарушение обязательной самоизоляции в Татарстане оштрафованы 15 человек, вернувшихся из-за рубежа. Об этом на пресс-конференции заявил начальник полиции Алексей Соколов.
По его словам, большинство самоизолированных ответственно подходят к ситуации и соблюдают правила.
«Однако по выявленным нарушениям режима самоизоляции в отношении людей, которые вернулись из-за границы, нами было составлено всего 15 административных протоколов», — цитирует замминистра ведомства «Татар-информ».
Ранее Соколов рассказал, что более 170 родителей получили штраф за несоблюдение детьми самоизоляции.Общество Татарстан
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