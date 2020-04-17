Более 170 родителей в Татарстане оштрафованы за прогулки детей

В Татарстане к административной ответственности привлекли 170 родителей, чьи дети нарушили режим самоизоляции. Об этом рассказал начальник полиции Алексей Соколов.

По словам спикера, полицейские, замечая детей на улице, чаще всего ограничиваются разъяснительной беседой. Но бывает так, что составляется административный протокол в отношении одного из родителей, передает «Татар-информ»,

Протоколы составлены по по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». За это предусмотрен штраф до 500 рублей.

