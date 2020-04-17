В Татарстане наркодельцов с тигром посадили на 43 года

Фото: "Реальное время"

Сегодня Верховный суд РТ огласил приговор по делу наркодельцов с тигром. Трое обвиняемых по совокупности осуждены к 43 годам колонии строгого режима со штрафами 720 тысяч рублей.



Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда, троицу признали виновной в незаконном производстве наркотических средств на территории Набережных Челнов и Тукаевского района. Признанный организатором президент благотворительного фонда «Здоровые дети» Джавид Магеррамов приговорен к 17 годам лишения свободы со штрафом 270 тысяч рублей. Тимура Шамсутдинова наказали 15 годами со штрафом 250 тысяч рублей, его брата Ильдуса — 11 годами и 200 тысячами рублей.

По версии обвинения, нарколаборатория была развернута в помещении фонда. Также для хранения и производства дури использовался арендованный автомобиль «Газель-Баня».

Напомним, после задержания в 2019 году у Магеррамова полицейские забрали тигренка Луну, судьбу которого позже по прокурорскому иску решал суд. На старте процесса пришла новость — тигренок умер.

Все трое подсудимых вину отрицали.