В Татарстане наркодельцов с тигром посадили на 43 года
Сегодня Верховный суд РТ огласил приговор по делу наркодельцов с тигром. Трое обвиняемых по совокупности осуждены к 43 годам колонии строгого режима со штрафами 720 тысяч рублей.
Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда, троицу признали виновной в незаконном производстве наркотических средств на территории Набережных Челнов и Тукаевского района. Признанный организатором президент благотворительного фонда «Здоровые дети» Джавид Магеррамов приговорен к 17 годам лишения свободы со штрафом 270 тысяч рублей. Тимура Шамсутдинова наказали 15 годами со штрафом 250 тысяч рублей, его брата Ильдуса — 11 годами и 200 тысячами рублей.
По версии обвинения, нарколаборатория была развернута в помещении фонда. Также для хранения и производства дури использовался арендованный автомобиль «Газель-Баня».
Напомним, после задержания в 2019 году у Магеррамова полицейские забрали тигренка Луну, судьбу которого позже по прокурорскому иску решал суд. На старте процесса пришла новость — тигренок умер.
Все трое подсудимых вину отрицали.ПроисшествияБизнесОбществоВласть Татарстан
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