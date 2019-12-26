Изъятый у челнинских наркоторговцев тигренок умер

Сегодня в Верховном суде РТ стартовал суд над обвиняемыми наркоторговцами. В ходе заседания стало известно, что изъятая у подозреваемых тигрица Луна скончалась.

Луна с катарактой глаз была изъята в ходе обыска у подозреваемых в торговле наркотиками. Ей провели операцию на глаза, заменив хрусталики. Однако после операции началось осложнение, у нее выявили другие заболевания. В итоге молодая тигрица скончалась.

Напомним, что Луну забрали у президента благотворительного фонда «Здоровые дети» Джавида Магеррамова и братьев Шамсутдиновых, которые обвиняются в незаконном производстве наркотиков на территории Набережных Челнов и Тукаевского района.