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Изъятый у челнинских наркоторговцев тигренок умер

11:28, 26.12.2019
Изъятый у челнинских наркоторговцев тигренок умер

Сегодня в Верховном суде РТ стартовал суд над обвиняемыми наркоторговцами. В ходе заседания стало известно, что изъятая у подозреваемых тигрица Луна скончалась.

Луна с катарактой глаз была изъята в ходе обыска у подозреваемых в торговле наркотиками. Ей провели операцию на глаза, заменив хрусталики. Однако после операции началось осложнение, у нее выявили другие заболевания. В итоге молодая тигрица скончалась.

Напомним, что Луну забрали у президента благотворительного фонда «Здоровые дети» Джавида Магеррамова и братьев Шамсутдиновых, которые обвиняются в незаконном производстве наркотиков на территории Набережных Челнов и Тукаевского района.

Общество Татарстан
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