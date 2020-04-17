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У прибывших из Бангкока туристов взяли первые анализы на коронавирус

09:38, 17.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
У прибывших из Бангкока туристов взяли первые анализы на коронавирус

У прибывших из Таиланда татарстанских туристов замерили температуру и заселили в санаторий «Ливадия» на карантин. Утром прошел первый медосмотр и забор анализов.

Как сообщила Лилия Галимова, 111 человек, среди которых 17 детей, заселены в санаторий «Ливадия». Преимущественно это жители Республики Татарстан, но также среди них есть жители соседних регионов — Самары, Кирова, Перми, Пензы.

Ранее «Реальное время» сообщало о прибытии туристов из Таиланда.

Общество Татарстан
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