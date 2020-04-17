У прибывших из Бангкока туристов взяли первые анализы на коронавирус

У прибывших из Таиланда татарстанских туристов замерили температуру и заселили в санаторий «Ливадия» на карантин. Утром прошел первый медосмотр и забор анализов.

Как сообщила Лилия Галимова, 111 человек, среди которых 17 детей, заселены в санаторий «Ливадия». Преимущественно это жители Республики Татарстан, но также среди них есть жители соседних регионов — Самары, Кирова, Перми, Пензы.



Ранее «Реальное время» сообщало о прибытии туристов из Таиланда.