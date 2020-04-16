В Казань прибыл борт из Бангкока

В Казань прилетели россияне, застрявшие ранее в Таиланде. Борт из Бангкока прибыл, чтобы оставить в столице Татарстана туристов из различных регионов страны.

Далее самолет отправится в Уфу, где сойдут оставшиеся пассажиры.

В Казани высадятся 111 пассажиров. Всех их поместят на карантин в санаторий «Ливадия» на 2 недели.



Сотрудники Роспотребнадзора проверят пассажиров прямо на борту самолета при помощи переносного тепловизора, передает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Для проживающих в санатории организуют трехразовое питание. Они будут находиться под ежедневным медицинским наблюдением. В частности, им два раза в день будут вестись замеры температуры.