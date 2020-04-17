В Казани построят новое здание Республиканского кожвендиспансера

Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер с его пятью ветхими корпусами, разбросанными по Казани, уже в этом году может обзавестись одной новой крышей. Как стало известно «Реальному времени», венерологи переедут в новое семиэтажное здание, которое построят на участке за территорией, где раньше был ресторан «Акчарлак». Информацию подтвердили в пресс-службе Минстроя РТ.

В марте этого года ГИСУ РТ объявило тендер на разработку проекта семиэтажки площадью 7,16 тыс. кв. м, победителем стал «Татинвестгражданпроект» (в торгах также участвовала компания «Гипромоспроект»). Контракт заключили в эту среду за 19,5 млн рублей, на работу отводится полгода.

В здании будут круглосуточный стационар на 40 коек, в том числе с детскими койками, дневной стационар на 20 коек, физиотерапевтическое и консультативно-диагностическое отделения, учебные и вспомогательные помещения, подвал для обслуживающего персонала, помещений медицинского и хозяйственного назначения.



Сейчас диспансер базируется в разных зданиях на 256 круглосуточных коек, 244 койки дневного пребывания, 11 поликлинических отделений, 10 кабинетов профилактических медицинских осмотров, 11 лечебно-диагностических кабинетов. Здесь трудятся 258 врачей, в том числе 185 дерматовенерологов. В состав РККВД входят и семь филиалов в городах республики — Альметьевске, Бугульме, Зеленодольске, Лениногорске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Чистополе.



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