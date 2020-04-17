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Первое собрание кредиторов «Аммония» пройдет заочно

03:24, 17.04.2020
Первое собрание кредиторов «Аммония» пройдет заочно
Фото: realnoevremya.ru

Временный управляющий татарстанского АО «Аммоний» объявил о проведении первого собрания кредиторов. В связи с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции оно пройдет в заочной форме.

На повестке дня 13 вопросов, среди которых и вопрос о выборе следующей процедуры банкротства, следует из сообщения управляющего, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что в начале апреля арбитраж включил в реестр кредиторов «Аммония» ВЭБ.РФ с требованиями на 96 млрд рублей.

Процедура наблюдения на предприятии была введена в ноябре 2019 года. Завод по производству аммиака и азотных удобрений создан в 2016 году на базе Новоменделеевского химического завода.

ПромышленностьБизнес Татарстан
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