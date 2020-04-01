Суд включил в реестр кредиторов «Аммония» требования ВЭБ.РФ на 96 млрд рублей

Арбитражный суд Татарстана включил требования ВЭБ.РФ в реестр кредиторов АО «Аммоний» на сумму 95,9 млрд рублей.

Данная сумма возникла в результате неисполнения «Аммонием» обязательств перед ВЭБом по долларовым кредитным линиям, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Напомним, что в ноябре 2019 года на «Аммонии» была введена начальная процедура банкротства — наблюдение. Долг завода по производству аммиака и азотных удобрений перед банком оценивается в 100 млрд рублей. Иск ВЭБ.РФ о включении в реестр требований кредиторов «Аммония» был принят к производству в январе 2020 года.