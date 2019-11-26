На заводе «Аммоний» ввели процедуру наблюдения

Арбитражный суд Татарстана ввел в отношении завода по производству аммиака и азотных удобрений «Аммоний» процедуру наблюдения до июля 2020 года.

Введение процедуры наблюдения инициировала Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ. Как сообщалось ранее, это необходимая мера для сохранения деятельности АО «Аммоний» в переходный период и для восстановления платежеспособности предприятия.

Напомним, долг завода по производству аммиака и азотных удобрений перед банком оценивается в 100 млрд рублей.

Как ранее сообщала «Реальному времени» официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова, намерение о введении процедуры было совместным решением всех сторон. «Цель — обеспечение оздоровления предприятия. Республика Татарстан и основной кредитор в лице ВЭБ.РФ заинтересованы в сохранении предприятия и продолжат работу по привлечению в проект инвестора».

