Арбитраж Татарстана принял иск «Татнефти» к «дочке» Heurtey Petrochem на 813 млн рублей

«Татнефть» подала иск к ООО «Эртей Петрошем Рус» — 100-процентной «дочке» французского производителя оборудования для нефтехимии Heurtey Petrochem. Арбитражный суд Татарстана назначил предварительное рассмотрение заявления на 10 июня.

Сумма иска составляет 813 млн рублей, следует из материалов суда. «Татнефть» требует взыскать с ответчика 752,7 млн рублей неотработанного аванса и проценты в размере 59,9 млн рублей за пользование чужими денежными средствами.

Напомним, что иск был подан в конце марта этого года. Ранее уже сообщалось, что Heurtey Petrochem поставляла оборудование на завод «Татнефти» — «ТАНЕКО».

