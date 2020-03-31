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«Татнефть» подала иск на более 800 млн рублей к «дочке» французской компании Heurtey Petrochem

18:49, 31.03.2020
«Татнефть» подала иск на более 800 млн рублей к «дочке» французской компании Heurtey Petrochem
Фото: tatarstan.ru

ПАО «Татнефть» подало в Арбитражный суд Татарстана иск к ООО «Эртей Петрошем Рус» из Санкт-Петербурга.

По данным картотеки арбитражных дел, заявление с требованиями на 812,6 млн рублей поступило 27 марта.

«Эртей Петрошем Рус» является «дочкой» французской Heurtey Petrochem, которая производит оборудование для нефтехимии и переработки газа. Компания поставляла оборудование на завод «Татнефти» — «ТАНЕКО», пишет «Интерфакс».

ПромышленностьНефть Татарстан
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