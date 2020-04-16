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Казанский предприниматель объявил о создании «Штаба поддержки арендаторов»

18:18, 16.04.2020
Казанский предприниматель объявил о создании «Штаба поддержки арендаторов»

Казанский предприниматель, основавший сеть по продаже автомобилей с пробегом «Автосеть.РФ», Руслан Абдулнасыров объявил о создании новой общественной организации. «Штаб поддержки арендаторов» должен помочь установить связь между арендаторами и арендодателями.

«Сейчас собираем базу арендаторов, кто столкнулся с несправедливой позицией арендодателей», — написал Абдулнасыров в Instagram.

Напомним, что Абдулнасыров был владельцем обанкротившихся в 2009 году ООО «Апельсин-авто» и ООО «Апельсин-авто-Казань».

Ранее торговцы из «Новой Туры» и других крупных комплексов пожаловались на повышение арендной платы.

Бизнес Татарстан
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