Российский тренер дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил

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Российский тренер по художественной гимнастике Дарья Толкачева дисквалифицирована сроком на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Всероссийская федерация художественной гимнастики на основании и во исполнение решения РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать тренера Толкачеву Дарью на 4 года за нарушение п. 2.5 Общероссийских антидопинговых правил начиная с 29 октября 2019 года», — говорится в сообщении.

Отметим, что в пункте 2.5 правил речь идет о фальсификациях (или ее попытках) в любой составляющей допинг-контроля.

Ранее независимый легкоатлетический дисциплинарный орган (AIU) направил в адрес Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рекомендацию для рассмотрения возможности исключения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Такое решение было принято на основании допинговых нарушений легкоатлета Данила Лысенко. Организация считает, что российская сторона скрывала применение допинга своим спортсменом.