Башкирский прыгун Лысенко отстранен от соревнований из-за допинговых нарушений

Российский прыгун в высоту из башкирского города Бирска Данил Лысенко отстранен от выступлений, сообщает ТАСС.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) завела дело на Лысенко в связи с нарушением правил доступности (пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев) и наложила временное отстранение до завершения расследования.

Спортсмен считает, что он сам виноват в своем отстранении, так как халатно относился к заполнению антидопинговой системы ADAMS.

Слова Лысенко приводит пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА): «Я страшно расстроен, что сказать? Сам виноват. Да, относился к заполнению системы ADAMS, так скажем, поверхностно. Это моя халатность. Да, я всегда сдавал все пробы, как во время соревнований, так и во внесоревновательный период, никогда ни от кого не убегал, не скрывался. Конечно, на этом карьера не заканчивается, буду тренироваться дальше и ждать справедливого решения».