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Казанские парки и скверы начали обрабатывать от клещей и грызунов

11:01, 15.04.2020
Казанские парки и скверы начали обрабатывать от клещей и грызунов
Фото: realnoevremya.ru

Парки, скверы и общественные пространства Казани начали обрабатывать от клещей и грызунов.

Сегодня уже обработали бульвар «Фестивальный» по улице Декабристов, парки им. Урицкого и «Сосновая роща», «Комсомолец», бульвар по улице Фучика и парк Победы.

Данная обработка необходима для того, чтобы уменьшить популяцию мышей и предотвратить сезонную вспышку геморрагической лихорадки, а также клещевого энцефалита, сообщает мэрия Казани.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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