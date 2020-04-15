Казанские парки и скверы начали обрабатывать от клещей и грызунов

Парки, скверы и общественные пространства Казани начали обрабатывать от клещей и грызунов.

Сегодня уже обработали бульвар «Фестивальный» по улице Декабристов, парки им. Урицкого и «Сосновая роща», «Комсомолец», бульвар по улице Фучика и парк Победы.

Данная обработка необходима для того, чтобы уменьшить популяцию мышей и предотвратить сезонную вспышку геморрагической лихорадки, а также клещевого энцефалита, сообщает мэрия Казани.