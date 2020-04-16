В России запустили тест на коронавирус на дому

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с компанией «Яндекс» запускает тестирование на коронавирус на дому.

Пока услуга доступна только жителям Москвы, входящим в группу риска. В дальнейшем система расширит свои возможности и станет доступна и другим категориям граждан в других регионах РФ.

«На первом этапе пройти тестирование от аккредитованных лабораторных служб смогут жители Москвы, входящие в группу риска (от 65 лет и старше). По мере роста числа тестов в лабораториях возможность пройти тест появится и для людей других возрастов и регионов РФ», — говорится в сообщении фонда.

Ранее сообщалось, что в Татарстане принято решение обследовать пациентов с ОРВИ и пневмонией на COVID-19. Тестирование проводят бесплатно девять лабораторий в госучреждениях (они проводят тесты Роспотребнадзора) и одна частная лаборатория «Ситилаб», которая использует тесты других производителей.

