Марат Садыков: «Мы вышли на применение плазмы пациентов, переболевших COVID-19»

Фото: Максим Платонов

12 фактов о COVID-19 в Татарстане

На 15 апреля в Татарстане 107 случаев коронавируса, 17 человек выздоровели. Пятеро находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ, 32 пациента лечатся дома, амбулаторно.

Лидируют по заболеваемости Казань (63 человека), Набережночелнинский (14 человек) и Пестречинский районы (12 человек).

Заболеваемость COVID-19 устойчиво растет. По России рост составляет 16—18 %, по РТ в среднем за последние дни — 15,2%.

Под наблюдением по подозрению на коронавирус в Татарстане находятся 1523 человека. Сняты с учета более 20 тыс. жителей республики.

В 12 госпиталях Татарстана развернуты 1382 койки. Всего оборудованы и полностью готовы к приему больных 3049 коек в 26 лечебных учреждениях республики. Они будут открываться поэтапно, по мере необходимости.

По статистике, до половины пациентов переносят коронавирус бессимптомно, поэтому они находятся на карантине дома, под медицинским наблюдением.

Основные случаи COVID-19 в республике завозные, есть и контактные больные.

До 14% пациентов переносят коронавирус в тяжелой форме.

С января республика начала готовить кадры для борьбы с эпидемией. Сейчас прошли подготовку около 44 тысяч медработников.

В Татарстане 1731 ФАП, у всех них есть инструкции, как действовать, если у кого-то из их подопечных будет подозрение на коронавирус.

В ближайшее время в Елабуге и Альметьевске запустят производство медицинских масок.

На круглосуточную горячую линию Минздрава РТ по коронавирусу 8 800 222 59 00 поступило более 23 тысяч обращений.

Всех прибывших из Таиланда туристов поместят на двухнедельный карантин в санаторий «Ливадия», Фото chemodan-tour.ru

С зарубежного курорта в татарстанский санаторий — за счет республики

16 апреля в Казань прилетит самолет, вывозящий туристов из Таиланда. По предварительным данным, вернутся в Россию 115 человек, в том числе и два десятка татарстанцев. Всех прибывших поместят на двухнедельный карантин в санаторий «Ливадия», кроме тех, которые улетят в Башкирию, разъяснил сегодня на брифинге министр здравоохранения РТ Марат Садыков. Содержание прибывших туристов обеспечит республика. «Страна одна. Не надо делить ее жителей по субъектам», — добавил Садыков. И напомнил о том, как безответственно поступили те, кто в тяжелой ситуации уехал отдыхать за рубеж, подвергая опасности не только себя, но и окружающих.

В «Ливадии» предусмотрены 200 мест для прибывающих в республику. Там будут постоянно контролировать их состояние, брать пробы для постановки диагноза. Всего в республике для обсервации возвращающихся из-за рубежа туристов подготовили семь отелей, санаториев и лагерей в общей сложности на 1187 мест.

Живительная плазма переболевших

— По рекомендациям, мы вышли на применение плазмы пациентов, переболевших COVID-19. Начали эту работу. Центры крови уже со следующей недели начнут брать кровь у выздоровевших и делать плазму для лечения коронавируса, — рассказал Марат Садыков.

Министр сообщил, что смертность от пневмонии в республике держится на одном и том же уровне на протяжении нескольких лет. За 3 месяца 2018 года она составила 11 случаев на 1000 человек, тот же показатель сохранился и в 2019 году, и в 2020-м за тот же период.

«Центры крови уже со следующей недели начнут брать кровь у выздоровевших и делать плазму для лечения коронавируса», — рассказал Марат Садыков. Фото tatarstan.ru

— Понимаем, что есть люди, которые не обращались раньше в лечебные учреждения, перенесли заболевание на ногах. В связи с ситуацией пандемии обследования населения увеличатся. Поэтому ожидаем, что в этом году заболеваемость пневмонией вырастет, — заметил руководитель ведомства.

Министр отметил множество случаев пневмококковой пневмонии — бактериального, а не вирусного происхождения. Поэтому с 2014 года в республике начали вакцинировать от нее детей, а с прошлого года в рамках нацпроекта — людей старше 60 лет.

Сердечникам операции проводят, беременных обследуют перед скринингом

По стимулирующим выплатам медработникам министр здравоохранения РТ сообщил, что «механизм прорабатывается и находится на личном контроле президента республики». По этой теме глава ведомства предложил обращаться к нему лично через сайт Минздрава.

Марат Садыков проинформировал, что в плановом порядке лечебные учреждения не работают до особого распоряжения. Министр пояснил, что по обращениям от онкологических больных прорабатывается вариант их доставки в Набережные Челны и Казань. А вот пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями плановые операции проводиться все-таки будут (по жизненным показаниям). За медсправками, в том числе для трудоустройства, татарстанцы могут обращаться в лечебные учреждения в штатном режиме.

В плановом порядке лечебные учреждения не работают до особого распоряжения. Фото minzdrav.tatarstan.ru

С целью диагностики врожденных пороков плода беременные направляются в скрининговые центры. Но прежде они должны пройти тщательный осмотр в женских консультациях по месту прикрепления. Если у беременной нет никаких проявлений ОРВИ, не было выезда в зарубежные страны, а также в Москву и Санкт-Петербург, не было контактов с больными коронавирусом, то женщину направляют в центр. При проявлении симптомов ОРВИ акушер-гинеколог примет решение в индивидуальном порядке.

Теперь не надо отправлять тесты в «Вектор»

В Татарстане принято решение обследовать пациентов с ОРВИ и пневмонией на COVID-19. Тестирование проводят бесплатно девять лабораторий в госучреждениях (они проводят тесты Роспотребнадзора) и одна частная лаборатория «Ситилаб», которая использует тесты других производителей. Всего проведено около 25 тысяч исследований — более 2 тысяч в день.

Принято решение, что с 14 апреля результаты тестов будут подтверждаться в республике, в Центре гигиены и эпидемиологии, отметил Садыков. До этого материал направляли в федеральные центры в Новосибирск и Москву. Проходить тестирование рекомендуется гражданам, находящимся на карантине после зарубежных поездок, тем, кто был в контакте с туристами, и тем, кто трудится в службах жизнеобеспечения.

В скором времени в Казани начнут делать тесты на антитела к заболеванию. Пока такие тесты проводят в новосибирском «Векторе». Если в плазме крови обнаруживаются антитела, это означает, что организм человека уже столкнулся с коронавирусом. Это позволит вести более точную статистику заболеваемости и, что очень важно, понимать, у кого можно брать плазму для вливания тяжелым больным.



— Выписываем пациентов с двумя отрицательными анализами, подтвержденными в федеральных лабораториях. Без всяких документов выздоровевший человек имеет право выйти на работу, риска повторного заражения не зафиксировано, — успокоил общественность Садыков.

Екатерина Аблаева