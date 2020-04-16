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Бутузов из «Адмирала» перейдет в «Металлург». Им интересовался «Ак Барс»

15:38, 16.04.2020
Бутузов из «Адмирала» перейдет в «Металлург». Им интересовался «Ак Барс»
Фото: vk.com/hcadmiral

Нападающий «Адмирала» Владимир Бутузов перейдет в магнитогорский «Металлург», сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Ранее в числе претендентов на хоккеиста называли «Ак Барс». В игроке был лично заинтересован главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.

Напомним, власти Приморья приняли решение сократить расходы на профессиональный спорт. В результате этого хоккейному клубу «Адмирал» пришлось сняться с участия в следующем сезоне КХЛ из-за отсутствия финансирования.

СпортХоккей Татарстан
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