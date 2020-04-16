Бутузов из «Адмирала» перейдет в «Металлург». Им интересовался «Ак Барс»
Нападающий «Адмирала» Владимир Бутузов перейдет в магнитогорский «Металлург», сообщает издание «Спорт-Экспресс».
Ранее в числе претендентов на хоккеиста называли «Ак Барс». В игроке был лично заинтересован главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.
Напомним, власти Приморья приняли решение сократить расходы на профессиональный спорт. В результате этого хоккейному клубу «Адмирал» пришлось сняться с участия в следующем сезоне КХЛ из-за отсутствия финансирования.СпортХоккей Татарстан
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