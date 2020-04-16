В Альметьевске закрыли кафе, которое принимало посетителей во время режима самоизоляции

Сотрудники полиции и отдела торговли управления экономики исполкома Альметьевска во время рейда обнаружили кафе на улице Нефтяников, которое работало во время ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса нового типа.

Так, в момент проверки заведения общепита там находился посетитель, который ждал свой заказ.

В свое оправдание владелец кафе сообщил, что не успел изучить постановление кабмина РТ об ограничении работы точек общепита. Однако предписание он получил еще три недели назад.

Полицейские подготовили материалы для привлечения нарушителя к административной ответственности, составлен протокол по ч. 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Ему грозят внушительные штрафные санкции. Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются, сообщили в оперштабе республики.

Ранее в Казани за два дня временно закрыли две кальянные.

